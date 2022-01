Bahn lässt Dieseltriebwagen abschleppen

per Mail teilen

Die Deutsche Bahn rettet am Samstag mehrere Dieseltriebwagen, die nach der Ahr-Flut im vergangenen Sommer in Gerolstein gestrandet waren. Wie schon die historischen Rheingold-Wagen am vergangenen Wochenende, werden diese über die stillgelegte Eifelquerbahn gezogen. Die Strecke war zuvor das letzte Mal vor knapp zehn Jahren befahren worden, sie reicht von Gerolstein im Kreis Vulkaneifel bis nach Kaisersesch im Kreis Cochem-Zell. Die Bahn hatte die Strecke für die Rettungsaktion vorab extra freigeschnitten. Ein Spezialunternehmen aus München soll die Wagen abschleppen.