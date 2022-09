Wasserschaden am Kölner Hauptbahnhof sorgt für Bahnchaos

Ein Schaden an einem Stellwerk in Köln beeinträchtigt den Bahnverkehr im nördlichen Rheinland-Pfalz. Laut Bahn können derzeit keine Fernverkehrszüge am Kölner Hauptbahnhof halten.

Der Wasserschaden sorge dafür, dass aktuell nur Nahverkehrszüge am Kölner Hauptbahnhof halten können, heißt es von der Bahn. Es komme daher zu Zugausfällen und Verspätungen. Von den Einschränkungen betroffen seien auch Züge, die am Koblenzer Hauptbahnhof und am Bahnhof Montabaur halten. Reisende sollten vor Abfahrt Verbindungen prüfen Einzelne Züge halten demnach ersatzweise am Bahnhof Köln-Deutz. Andere Züge fallen aus oder verspäten sich deutlich. Reisende sollten laut Bahn ihre Verbindungen vor der Abfahrt noch einmal prüfen. Der Grund für den Ausfall ist laut einem Bahnsprecher ein Wassereinbruch in einem Stellwerk. Zunächst habe es einen Wasserschaden außerhalb des Kölner Hauptbahnhofs gegeben, dann sei Wasser in den Bahnhof geflossen und habe das Stellwerk beschädigt. Wie lange es dauert, bis der Schaden behoben werden kann, ist bislang noch unklar. Auch wann wieder Fernverkehrszüge am Kölner Hauptbahnhof halten können, steht noch nicht fest.