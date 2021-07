In Bad Ems ist am Donnerstagmorgen ein Mann auf einer Baustelle schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr berichtet, war der Mann an einem Hang mit einem Kleinbagger umgestürzt. Dabei wurde sein Bein unter der Fahrerkabine eingeklemmt. Außerdem drohte er, mitsamt dem Bagger in eine Baugrube zu rutschen. Die Feuerwehr befreite den Baggerfahrer und sicherte die Maschine ab. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.