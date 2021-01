Mitarbeiter der Stadt Koblenz haben am Dienstag damit begonnen 45 Bäume umzupflanzen. Grund dafür ist der geplante Neubau der Pfaffendorfer Brücke.

Noch stehen die Bäume, darunter viele Linden, neben dem Schloss in Koblenz. Mit einer speziellen Maschine werden sie samt ihrer Wurzeln ausgegraben. Anschließend sollen sie an der Liegewiese am Moselbogen in Koblenz-Güls und im Stadtteil Asterstein wieder eingepflanzt werden.

Spezial-Bagger hebt Bäume aus SWR

Für die Pflanzen sei das kein großes Problem, sagt Stadtbaum-Manager Stephan Dally. Zwar würden die Wurzeln dadurch etwas beschädigt, an ihren neuen Standorten könnten die Bäume aber neue Wurzeln schlagen. Damit die Bäume beim Transport auch ohne Probleme durch die Koblenzer Straßen passen, müssten die Baumkronen zum Teil gekürzt werden.

Neubau der Pfaffendorfer Brücke startet wohl Mitte des Jahres

Bis alle 45 Bäume verpflanzt seien, würde es aber noch etwa zwei Wochen dauern. An ihrem alten Standort, am Schloss in Koblenz, soll mit dem Neubau der Pfaffendorfer Brücke voraussichtlich Mitte des Jahres begonnen werden.