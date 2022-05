Limburger Bischof Bätzing rechtfertigt Vorgehen mit "sorgfältiger Abwägung"

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Bischof von Limburg, Georg Bätzing, hat Kritik im Zusammenhang mit der umstrittenen Beförderung eines Priesters zurückgewiesen.

Der ARD sagte Bätzing beim Katholikentag in Stuttgart, er habe mit der Beförderung keinen Fauxpas begangen, sondern in sorgfältiger Abwägung entschieden. Er habe den Priester eindringlich zu den Vorfällen befragt und den Austausch mit den Opfern gesucht.

"Keine Straftaten im Sinne des Kirchen- oder des Strafrechts"

Zwei Frauen hatten dem Priester aus dem Bistum Limburg vorgeworfen, er habe sich ihnen in den Jahren 2000 und 2007 sexuell genähert. Bischof Bätzing sagt, die Übergriffe seien keine Straftaten im Sinne des Kirchen- oder des Strafrechts gewesen. Der Priester habe sich bei den Opfern entschuldigt, eine Strafe gezahlt und befinde sich bis heute in Supervision. Es habe eine Abmahnung gegeben, so Bätzing weiter. Aber die Belästigungen könne man dem Priester nicht unendlich lange vorhalten.

"Auf Vertrauen hin", so der Limburger Bischof, habe er den Mann in der Folge zum Bezirksdekan befördert, nachdem dieser mit großer Mehrheit von Seelsorgerinnen und Seelsorgern des betreffenden Bezirks vorgeschlagen worden war.

"Keine Kirche der Heiligen"

Bätzing geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass seine Entscheidung auf Verständnis stößt. Man sei "keine Kirche der Heiligen".

Zuletzt hatte bereits das Bistum Limburg Kritik an Bischof Georg Bätzing in dem Fall zurückgewiesen. Die Vorgänge rund um Vorwürfe gegen den Priester seien intern überprüft worden. Bischof Bätzing habe in der Folge eine Mahnung ausgesprochen. Nach Informationen der Zeitung "Die Zeit" hatte der Missbrauchsbeauftragte des Bistums den Fall aus dem Jahr 2007 als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gewertet.