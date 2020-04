per Mail teilen

Die Kirchen in Rheinland-Pfalz haben sich mit der Landesregierung auf ein Ende der strikten Beschränkungen für Gottesdienste geeinigt. Dabei gelten aber strenge Auflagen.

Wer ab dem 1. Mail wieder Menschen zu Gottesdiensten einlade, müsse ein "überzeugendes Schutzkonzept" vorlegen, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Samstag nach einer Telefonkonferenz mit den führenden Vertretern der rheinland-pfälzischen Bistümer und Landeskirchen mit. "Die Landesregierung und die Kirchen und Religionsgemeinschaften im Land wollen gemeinsam sehr schnell gute Lösungen für die Gläubigen finden", so Dreyer.

Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche teilten mit, in Kürze abgestimmte Schutzkonzepte vorlegen zu wollen, um ab dem 3. Mai die Kirchen wieder zu öffnen. Die katholische Kirche habe bereits ein erstes Konzept für Lockerungen vorgelegt, hatte Bätzing am Freitagabend im SWR erklärt. Es sehe Abstandsregeln, eine bestimmte Personenanzahl für Gottesdienste und das Tragen von Mund-Nase-Masken vor. Für die Einhaltung der Vorschriften bräuchte es Ordnungsdienste.

Dauer 2:39 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Gottesdienste unter erschwerten Bedingungen Wie können in Gottesdiensten die Hygieneregeln eingehalten werden und wann können? Der Limburger Bischof und Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing stellt im Interview einige Ideen vor. Video herunterladen (6,4 MB | MP4)

Dreyer dankt Kirchen für Zusammenarbeit in der Krise

Die Ministerpräsidentin dankte den Kirchen ausdrücklich dafür, dass sie die Corona-Maßnahmen der vergangenen Wochen so entschieden mitgetragen hätten. Es sei beeindruckend gewesen, wie kreativ die Kirchen in der gegenwärtigen Situation das Osterfest gestaltet hätten. Die Eckpunkte über Gottesdienstregelungen sollen in der kommenden Woche mit Bund und Ländern abgestimmt werden.

Dreyer kündigte an, in den kommenden Tagen auch Gespräche mit der jüdischen Gemeinschaft und mit dem Runden Tisch Islam zu führen.

An der Telefonkonferenz nahmen auf evangelischer Seite der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad, der rheinische Präses Manfred Rekowski, die stellvertretende hessen-nassauische Kirchenpräsidentin Ulrike Scherf sowie Oberkirchenrat Thomas Posern vom Evangelischen Büro Mainz teil. Teilnehmer auf katholischer Seite waren der Limburger Bischof Georg Bätzing, der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann, der Trierer Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg sowie Ordinariatsdirektor Dieter Skala vom Katholischen Büro Mainz

Lockerungen auch für Beerdigungen?

Bätzing hatte sich im SWR auch für Lockerungen bei Beerdigungen ausgesprochen. In dieser Situation seien viele Angehörige auf Begleitung angewiesen, "dass Menschen da sein können, die der Trauer Ausdruck geben".

Gleichzeitig betonte er: "Wir wollen nach wie vor und unbedingt, dass wir einander schützen und so den Schutz insgesamt für die Bevölkerung aufrecht erhalten."