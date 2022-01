Die Polizei sucht seit Dienstagmorgen mit Hunden und Drohnen nach einem älteren Mann in der Nähe von Bärenbach im Rhein-Hunsrück-Kreis. Er soll etwa 70 Jahre alt sein, einen karierten Pullover und eine cremefarbene Pyjamahose tragen. Der Mann war am Dienstagmorgen kurz nach 5 Uhr am Ortsausgang von Bärenbach von einer Passantin gesehen worden, er befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.