Das Feuer in der Grundschule von Bad Salzig am Rhein ist nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle. Ein Feuerwehrsprecher sagte, das Verwaltungsgebäude sei komplett ausgebrannt und einsturzgefährdet. In andere Gebäudeteile sei Rauch gezogen, sie seien beschädigt, wie stark sei noch unklar. Verletzte gab es nicht. Zum Zeitpunkt des Brandes sei niemand in der Grundschule gewesen. Zum Zeitpunkt des Brandes sei niemand in der Grundschule gewesen. Der Einsatzleiter der Feuerwehr sagte, im Außenbereich der Schule habe Abfall gebrannt. Der Brand habe dann auf die Fassade übergegriffen und sei wahrscheinlich durch ein geplatztes Fenster ins Gebäude eingedrungen. Die Rauchsäule war weit über den Bopparder Stadtteil hinaus zu sehen.