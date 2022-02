Neuer Standort für ZF in der Grafschaft?

Der Autozulieferer ZF will bis Mitte des Jahres entscheiden, wohin sein von der Flutkatastrophe betroffenes Werk in Bad Neuenahr-Ahrweiler umzieht. Im Gespräch sei unter anderem auch ein neuer Standort in der Gemeinde Grafschaft, sagte ein ZF-Sprecher dem SWR. Der Autozulieferer ZF prüfe neben einem Umzug in den Gewerbepark Grafschaft-Gelsdorf derzeit auch andere Möglichkeiten in der Region, sagte ein Firmensprecher. Der neue Standort solle bis Anfang 2024 bezugsfertig sein. Nach Angaben aus der Gemeindeverwaltung Grafschaft unterstützt auch die Landesregierung die Prüfung des neuen Standorts in dem Gewerbegebiet Gelsdorf. Das Gewerbegebiet soll erweitert werden. So entstünde eine freie Fläche für das ZF-Werk aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wenn der Gemeinderat im Frühjahr zustimmt, könnte das neue Werk bereits im kommenden Jahr gebaut werden. Die Gewerbeeinnahmen könnten dann zwischen der Gemeinde Grafschaft und der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler aufgeteilt werden.