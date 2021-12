Rollender Adventskalender für Kinder und Eltern

per Mail teilen

Von heute an soll im Ahrtal ein sogenannter "rollender Adventskalender" unterwegs sein. An dem Bus sollen Mitmachaktionen für Kinder und Hilfsgespräche für Eltern angeboten werden. Die Mitmachaktionen sollen jeden Tag bis Weihnachten von 16 bis 17 Uhr angeboten werden, hieß es von den Organisatoren. Das könne dann eine Bastelaktion, etwas zum Mitsingen oder ein Vorlesenachmittag sein. Während die Kinder an der Aktion teilnehmen, können die Eltern das Angebot im Mobilen Beratungsbus nutzen. Der „rollende Adventskalender“ ist eine gemeinsame Aktion unter anderem der Kreisverwaltung Ahrweiler, der Arbeitsgemeinschaft Jugendarbeit, der hauptamtlichen Jugendpflege Adenau und Sinzig und dem Mobilen Beratungsbus. Wo der Bus wann unterwegs sein wird, wollen die Organisatoren noch bekanntgeben.