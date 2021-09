Gedenkfeier für die Flutopfer in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

Zwei Monate nach der Flutnacht wird in Bad Neuenahr-Ahrweiler der Flutopfer gedacht.73 Menschen haben allein in dieser Stadt in der Nacht zum 15. Juli ihr Leben verloren.

Am Samstag lädt der Stadtbürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen (CDU), um 17.00 Uhr zu einer Gedenkfeier für die Flutopfer im Stadtgebiet in den Kurpark ein. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche soll dabei der Menschen gedacht werden, die in der Flutnacht gestorben sind, verletzt wurden oder immer noch vermisst werden. Der Kurpark sei ein Wahrzeichen der Stadt, sagt Orthen. Er symbolisiere den aktuellen Stand nach der Katastrophe: Hier sind sowohl die verheerenden Folgen der Flut als auch die großen Fortschritte der Aufräumarbeiten sichtbar. Bad Neuenahr-Ahrweiler Neues Angebot im Kreis Ahrweiler Hilfe im Beratungsbus für traumatisierte Flut-Opfer Nach der Flut im Ahrtal mit 133 Toten leiden sehr viele Anwohner unter starken psychischen Belastungen. Hilfe für sie gibt es durch ein neues Beratungsangebot - in einem mobilen Bus. mehr... Den Opfern gedenken und auf den Winter vorbereiten Neun Wochen nach der alles zerstörenden Flutwelle befinde sich die Stadt im Wiederaufbau. Man müsse sich schnellstmöglich auf den Herbst und Winter vorbereiten und den Menschen wieder ein Mindestmaß an Wohlbefinden, vor allen Dingen aber auch Perspektiven bieten, so Bürgermeister Orthen. Dabei dürfe nicht vergessen werden, wie viele Menschen in der Flutnacht selbst und auch danach zu Tode gekommen sind. "Es ist mir sehr wichtig, bei dem Blick nach vorn, diesen Menschen zu gedenken und den Familien und Angehörigen zu zeigen, dass wir auch diejenigen, die nicht mehr mit uns zusammen unsere Stadt wiederaufbauen können, nicht vergessen werden." 2G-Regel gilt beim Betreten des Geländes Insgesamt haben 73 Menschen aus dem Stadtgebiet in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli ihr Leben verloren. Andere verstarben etwas später an den Folgen der Strapazen, nicht selten nahm der Schock über die Zerstörung ihrer Heimat ihnen die Kraft zu leben. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gedenkfeier, die älter als elf Jahre sind, geimpft oder genesen sein müssen. Sie brauchen einen entsprechenden Nachweis, der beim Betreten des Kurparks überprüft wird.