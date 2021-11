Bürgermeister Orthen hofft, dass ZF bleibt

per Mail teilen

Der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen, hofft, dass der Automobilzulieferer ZF seine Produktion doch nicht verlegt. Dem SWR sagte Orthen, er gehe davon aus, dass eine endgültige Entscheidung noch nicht getroffen sei. Die Politik sei in Gesprächen mit dem Konzern. In den letzten Tagen war bekannt geworden, dass ZF plant, seinen Standort in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu verlagern. Grund dafür seien Bedenken wegen der Hochwassergefahr. Rund 280 Mitarbeiter sind von den Plänen betroffen.