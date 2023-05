Im Oktober 1936 verständigen sich Adolf Hitler und der italienische Diktator Benito Mussolini über die außenpolitischen Interessen ihrer Staaten. Der Duce gibt seinen Widerstand gegen eine Eingliederung Österreichs in das Deutsche Reich auf. Hitler fördert die von österreichischen Nationalsozialisten geschürten Spannungen im Land. Das Hilfsgesuch eines österreichischen NS-Ministers liefert den Vorwand für den – von jubelnder Bevölkerung begrüßten - Einmarsch deutscher Truppen im März 1938. Hitler verkündet das „Großdeutsche Reich“; schon bald nach dem „Anschluss“ nimmt die Gestapo in Österreich mehr als 20 000 Menschen in „Schutzhaft“.