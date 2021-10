Wiederaufbaugesellschaft startet

In Bad Neuenahr-Ahrweiler nimmt am 2. November die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft ihre Arbeit auf. Die neue Gesellschaft ist zuständig für den Wiederaufbau etwa von Straßen, Wegen, Parkplätzen oder Schulen und Sportanlagen. Die GmbH wurde am Mittwochabend im Stadtrat offiziell gegründet. Sie hat ein Gesamtkapital von 1.000.000 Euro festgelegt. Außerdem wurde über die Verteilung von Spendengeldern beraten (Audio). Flutbetroffene sollen demnach Einkaufsgutscheine erhalten, die in den örtlichen Geschäften eingesetzt werden können.