Infos zum Wiederaufbau kommunaler Infrastruktur

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler will auf zwei Einwohnerversammlungen die Bürger im Ahrtal über den Wiederaufbau der kommunalen Infrastruktur informieren. Und zwar am Montagabend um 19 Uhr in Bad Neuenahr und am Donnerstagabend um 19 Uhr im Stadtteil Ahrweiler. Bei der Flutkatastrophe im vergangenen Juli waren in Bad Neuenahr-Ahrweiler unter anderem 18 Ahrbrücken und rund 200 Straßen beschädigt worden. Laut Stadtverwaltung sind mindestens 1.400 Baumaßnahmen notwendig, um die Schäden der Flut zu beheben. Die Kosten für das Sanieren städtischen Eigentums werden auf 1,6 Milliarden Euro geschätzt. Mit den Bürgern soll besprochen werden, ob ihnen noch weitere Schäden bekannt sind und in welcher Reihenfolge saniert werden soll. Wegen der Pandemie werden die Einwohnerversammlungen online übertragen. Die Bürger von Bad Neuenahr-Ahrweiler können per Telefon oder Mail Fragen stellen.