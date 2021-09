Busse ersetzen im Ahrtal zerstörte Wahllokale

Die Flut im Juli hat im Ahrtal auch viele Wahllokale zerstört. Die Bürgerinnen und Bürger können trotzdem ihre Stimme bei der Bundestagswahl abgeben - in einem mobilen Wahlbus oder in Zelten.

Ab Dienstagvormittag werden im Kreis Ahrweiler die Wahlbusse dort eingesetzt, wo es durch die Flut Mitte Juli nicht mehr genug Wahllokale gibt. Das betrifft nach Angaben des Landeswahlleiters Marcel Hürter besonders die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und die Verbandsgemeinde Altenahr.

"Wir haben ... Wege gefunden, die Bundestagswahl rechtssicher und ordnungsgemäß durchzuführen."

Ahr-Hochwasser zerstörte Verwaltungen

Nach Angaben des Büroleiters der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ottmar Fuhrmann, sind dort fast alle der früheren 24 Wahllokale in Altenheimen oder Schulen bei der Flut Mitte Juli zerstört worden oder werden inzwischen anderweitig genutzt. Auch viele Wähleradressen seien in der Flut verloren gegangen.

Wegen der zerstörten Wahllokale heißt es auch bei der Verbandsgemeinde Altenahr, deren Rathaus ebenfalls überflutet wurde: "Es wird dringend empfohlen, von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch zu machen."

Wahlbusse sind bis zum 24. September unterwegs

Nach Angaben des Landeswahlleiters werden die Wahlbusse in den kommenden Wochen immer wieder rund 40 Stationen in den Stadtteilen von Bad Neuenahr-Ahrweiler anfahren. In der Verbandsgemeinde Altenahr werde in allen Ortschaften insgesamt 80 Mal Station gemacht. Ziel sei es, allen gemeldeten Anwohnerinnen und Anwohnern die Chance zu geben, für die Bundestagswahl am 26. September ihre Stimme abzugeben.

In Bad Neuenahr steht der Wahlbus am Dienstag zum Beispiel am Kurgarten und in Altenahr am Rathaus. Wer will, kann dort entweder die Briefwahl-Unterlagen beantragen oder direkt vor Ort seine Stimme abgeben. An Bord sind Teams der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen.

Die Bundestagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz Informationen und Entscheidungshilfen zur Bundestagswahl finden Sie auch in unserem SWR Kandidatencheck - Alle Kandidierenden im Vergleich und im Wahlkreis-Check. Weitere Infos und Hintergründe gibt es zusammengefasst in unserem großen Wahlspecial zur Bundestagswahl.

Koblenz und Grafschaft unterstützen betroffene Kommunen

Laut dem Sprecher der Landeswahlleitung, Jürgen Hammerl, werden flutgeschädigte Wahlberechtigte über "alle Kanäle" über die Bundestagswahl informiert. Etwa über kommunale Internetseiten - oder auch über Flugblätter. Bad Neuenahr-Ahrweiler werde bei den Wahlvorbereitungen von der Stadt Koblenz und die Verbandsgemeinde Altenahr von der Gemeinde Grafschaft unterstützt.

Am Wahltag am 26. September selbst soll es nach Angaben der beiden Kommunen in der Verbandsgemeinde Altenahr nur ein klassisches Wahllokal mit Urnen geben, womöglich in einem ehemaligen Hotel - und in Bad Neuenahr-Ahrweiler zwei Wahllokale in größeren Zelten.