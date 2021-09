Vierte Behelfs-Brücke wird freigegeben

In Bad Neuenahr-Ahrweiler wird am Mittwochnachmittag eine weitere Behelfsbrücke über die Ahr für den Verkehr freigegeben. Ab 14 Uhr können nach Angaben des Technischen Hilfswerks (THW) die ersten Autos über die zweispurige Brücke am Ahrtor fahren. THW-Mitarbeiter haben die 51 Meter lange Stahlkonstruktion den Angaben zufolge in den vergangenen Tagen zusammengebaut und Stück für Stück über die Ahr geschoben. Es sei die vierte große THW-Behelfsbrücke im Ahrtal, teilte die Organisation mit. Der Bau weiterer Brücken werde zurzeit vorbereitet. Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli wurden im Ahrtal mehr als 80 Brücken beschädigt oder zerstört.