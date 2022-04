Stadt prüft Bedarf an mobilen Toiletten

Die Stadtverwaltung von Bad Neuenahr-Ahrweiler überprüft momentan den Bedarf an mobilen Toiletten-Kabinen in der Stadt und bittet um Rückmeldung, welche davon noch genutzt werden. Die Stadt hat dafür Hinweisschilder an den Kabinen angebracht. Im Rahmen der Katastrophenhilfe waren in den Tagen nach der Flut mehrere hundert mobile Toiletten in der Stadt aufgestellt worden. Obwohl die Abwasserentsorgung größtenteils wiederhergestellt wurde, gibt es noch immer zahlreiche mobile WCs im Stadtgebiet. Toiletten-Kabinen, die noch genutzt werden, sollen bleiben. Die, die nicht mehr gebraucht werden, sollen nach Ostern abgebaut werden.