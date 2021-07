per Mail teilen

Das Hochwasser hat viele Winzer an der Ahr in eine Existzenzkrise gebracht: Ein Verein will ihnen beim Wiederaufbau helfen und tausende gerettete Flaschen als "Flutwein" verkaufen.

Der Weinbau an der Ahr ist nicht nur einer der wichtigsten Wirtschaftszweige für den Kreis Ahrweiler, sondern auch ein Anziehungspunkt für Touristen. Nach dem katastrophalen Hochwasser stehen viele Winzer an der Ahr aber vor den Trümmern ihrer Existenz. Keller wurden überflutet, Arbeitsgeräte gingen verloren, etwa beim Weingut Peter Kriechel in Walporzheim. Dort wurde das Flaschenlager mit knapp 300.000 Flaschen überflutet.

Wiederaufbau der Winzerbetriebe an der Ahr soll schnell gehen

Sehr viele Flaschen haben das Hochwasser aber unbeschädigt überstanden, allerdings haben sie kein Etikett mehr und sind vom Schlamm völlig verdreckt. Diese Flaschen sollen jetzt als "Flutwein" übers Internet verkauft werden, und zwar in dem Zustand, in dem sie geborgen wurden. Mit dem Erlös solle der Wiederaufbau der zerstörten Winzerbetriebe an der Ahr unterstützt werden.

Kreis Ahrweiler bittet darum, noch etwas zu warten

Jede der verschlammten Flaschen sei "ein Unikat mit hohem symbolischen Wert", heißt es im Internet. Sie sei gleichzeitig aber auch eine Möglichkeit zu helfen. Die Kreisverwaltung Ahrweiler bittet momentan aber noch darum, die völlig verdreckten Flaschen "Flutwein" noch nicht zu versenden. Erst müsse im Labor geprüft werden, ob der Schlamm möglicherweise durch giftige Stoffe kontaminiert wurde. Die Ergebnisse dieser Untersuchung würden bekanntgegeben, sobald sie vorliegen, so der Kreis.

In vielen Orten an der Ahr stehen die Winzer nach dem Hochwasser vor den Trümmern ihrer Existenz. SWR

Derzeit kämpften die betroffenen Winzerbetriebe darum, ihre Produktionsstätten wieder in Gang zu bekommen, heißt es auf der Internetseite zum "Flutwein". In den Weinbergen reiften die Trauben weiter, in ein paar Wochen müssten sie geerntet werden. Mit dem Verkauf der vom Schlamm verschmierten Flaschen solle den Winzern an der Ahr beim Neustart geholfen werden.

Verein will mit Spenden beim Neustart helfen

Die Spenden-Kampagne wurde von einer Initiative der örtlichen Gastronomen "Klebers Küche & Garten" zusammen mit dem Ahrwein e.V. angestoßen. Zuvor habe es viele Anfragen gegeben, wohin Geld für den Wiederaufbau gespendet werden könne. Deshalb wurde der gemeinnützige Verein "Ahr - A wineregion needs Help for Rebuilding e.V." gegründet, der auch ein Spendenkonto eingerichtet hat.

Außerdem plant die GenussSchmiede in Niederzissen, einen Teil der Flaschen aus dem Weingut Peter Kriechel in ihren Räumen direkt zu verkaufen.

Viele Bäcker backen jetzt "Flut-Brot"

Auch zahlreiche Bäckereien im nördlichen Rheinland-Pfal wollen helfen und bieten ein sogenanntes "Flut-Brot" an, um von der Hochwasser-Katastrophe betroffenen Kollegen zu helfen. Zu der Aktion "Bäcker helfen Bäckern" haben der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks sowie Landes- und regionale Innungsverbände aufgerufen. Für jedes verkaufte Brot gehe ein Euro an betroffene Betriebe im gesamten Krisengebiet. Deutschlandweit machten bereits viele Betriebe mit, sagte eine Sprecherin des Rheinischen Bäckerverbandes dem SWR.