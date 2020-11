Während der Landesgartenschau 2022 in Bad-Neuenahr Ahrweiler soll es nach Angaben der Organisatoren etwa 3.000 Veranstaltungen geben. Die Landesgartenschau soll in den Parks und Gärten an der Ahr in zwei Jahren von April bis Oktober unter dem Motto "Auf das Leben!" stattfinden. Die Organisatoren erwarten insgesamt rund 800.000 Besucher. Diese können unter anderem ein Gospelfestival, Kurkonzerte und Auftritte von regionalen Bands sehen.

Geplant sind nach Angaben der Geschäftsführung der Landesgartenschau auch Veranstaltungen mit Bogenschützen und Tänzern. Besucher können in den 180 Tagen der Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler auch Kunstausstellungen und Kochevents erleben. Interessierte, die bis Heiligabend eine Dauerkarte kaufen, können sich nach Angaben der Organisatoren einen Sitzplatz in einer der Veranstaltungen aussuchen.