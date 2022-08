Fischreiher bei "Fisch Meyer": Polizei rettet eingesperrten Vogel

Das war auch für die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler kein alltäglicher Einsatz: Beamte haben am Sonntag einen verirrten Fischreiher aus einem leer stehenden Fischgeschäft befreit.

Anwohner alarmierten den Angaben zufolge am Sonntagmittag die Polizei, weil der Reiher im ehemaligen Fischhandel "Fisch Meyer" im Erdgeschoss eines Gebäudes in Bad Neuenahr-Ahrweiler eingeschlossen war. Die Beamten konnten den Besitzer der Immobilie erreichen, der ihnen die Tür öffnete. Den Polizisten gelang es später gemeinsam mit ihm, den Vogel aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Bad Neuenahr: Anrufer machen auf eingesperrten Vogel aufmerksam

Wie der Fischreiher in die nicht frei zugängliche Baustelle in Bad Neuenahr-Ahrweiler gelangte, ist noch unklar. Das Gebäude war laut Polizei bei der Hochwasserkatastrophe vor einem Jahr überflutet worden und wird momentan noch renoviert. Der Fischreiher habe sich in den ehemaligen Räumlichkeiten des Fischhandels womöglich "ein günstiges Mittagsmahl erhofft", heißt es in einer Mitteilung.

Fischreiher mag anscheinend den Teich hinter dem "Quellenhof"

Es sei nicht ganz einfach gewesen, den Fischreiher wieder ins Freie zu bringen, hieß es auf SWR-Anfrage. Man habe ihn mit einem Sack eingefangen und ihn dann im Freien wieder freigelassen. Den Angaben zufolge befindet sich hinter dem Gebäude in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein kleiner Teich. Dort halte sich der Graureiher manchmal auf - auch, nachdem er seine Freiheit wiedergewonnen hatte.