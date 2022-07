"Kirche:mobil" beendet Einsatz im Ahrtal

Das ökumenische Seelsorgeteam "Kirche:mobil" beendet seinen Einsatz vor Ort in Bad Neuenahr-Ahrweiler. In den vergangenen zehn Monaten habe man rund 5.000 Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt, sagte Diakon Christoph Storb. Der Abschluss der Präsenz im Flutgebiet soll laut dem Bistum Trier aber kein Ende der Arbeit sein. Mit vielen Menschen werde man per Internet Kontakt halten. Die Teams von "Kirche:mobil" hatten jeweils montags auf dem Alten Markt in Bad Neuenahr-Ahrweiler das Gespräch mit Bürgern gesucht und bei Bedarf Kontakte zu örtlichen Seelsorgern hergestellt und Hilfsangebote vermittelt.