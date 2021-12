Machbarkeitsstudie zu neuen Wohnflächen nach Flut

In Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es insgesamt zwölf Flächen, auf denen neue Wohnhäuser gebaut werden können. Das geht aus einer Machbarkeitsstudie der Arbeitsgruppe "Wiederaufbau" bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGDN) in Koblenz hervor. Sie unterstützt die Städte und Gemeinden in den Flutgebieten im Ahrtal dabei, neue Bauflächen zu finden. Mit der Machbarkeitsstudie sei es nun möglich, betroffenen Menschen neue Grundstücke anzubieten, heißt es vom Kreis Ahrweiler. Laut der Machbarkeitsstudie seien insgesamt knapp über 20 Hektar für Wohnbauzwecke in Bad Neuenahr-Ahrweiler geeignet, so die SGD Nord. Hinzu kämen acht weitere Bauflächen, die allerdings nur bedingt für den Wohnungsbau geeignet seien. Einige Häuser, die durch die Flut zerstört wurden, könnten nicht wieder aufgebaut werden. In anderen Fällen wollten die Eigentümer sie wegen der Hochwasserrisiken nicht wieder aufbauen.