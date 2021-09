Bundeskanzlerin Merkel kommt wieder ins Ahrtal

Sieben Wochen nach der verheerenden Flut im Ahrtal löst Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein Versprechen ein: Bei einem zweiten Besuch am Freitag will sie sich in Altenburg ein Bild von der Lage vor Ort machen.

Gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will sich Merkel am Freitag über den Fortschritt beim Aufräumen im Ahrtal informieren. Das hat die Mainzer Staatskanzlei mitgeteilt. Bereits am 18. Juli war die Kanzlerin im Flutgebiet unterwegs gewesen, unter anderem im schwer beschädigten Ort Schuld an der Ahr. Dabei hatte sie den betroffenen Menschen Hilfe zugesichert. Und sie versprach, wieder an die Ahr zu kommen.

Dieses Versprechen löst Angela Merkel nun ein. Nach Angaben der Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz hatte das Bundeskanzleramt in Mainz angerufen und gefragt, wo die Schäden am größten seien, wo die Not mit am schlimmsten sei. Dorthin wolle die Kanzlerin reisen. Und so hat die Staatskanzlei den Besuch in Altenburg, einem Ortsteil der Verbandsgemeinde Altenahr, organisiert.

Die Bundesstraße, die durch das Ahrtal führt, ist durch die Wassermassen im Juli hinter einem Tunnel durch die Flut weggerissen worden. Das Bild wurde mit einer Drohne aufgenommen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

Vor der Flutkatastrophe war Altenburg eine kleine idyllische Gemeinde mit 600 Einwohnern, ganz malerisch gelegen an einer großen Flussschleife der Ahr. Und genau das wurde dem Ort zum Verhängnis: In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli stand hier das Wasser fast 10 Meter hoch in den Straßen, etliche Häuser wurden zerstört - die meisten, die noch stehen, sind unbewohnbar. Altenburg ist zu einem Geisterort geworden.

Das war vor gut sieben Wochen. Inzwischen wurde viel getan im Ahrtal. Es sieht aber überall immer noch verheerend aus. Die Bundesstraße 267 ist eine Schotterpiste mit großen Schlaglöchern, an manchen Stellen gerade mal drei Meter schmal. Nur wenige der 62 zerstörten Brücken über die Ahr wurden durch provisorische Konstruktionen ersetzt. Gas- und Wassernetze wurden an einigen Orten geflickt, anderswo wird das aber noch lange dauern. Viele Menschen werden im Winter frieren müssen. Und hunderte Hausruinen warten noch auf ihren Abriss.

Merkel ist nicht alleine unterwegs

An dem Termin am Freitag in Altenburg nehmen auch Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD), die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne), Landeswirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), die Landesbeauftragte für den Wiederaufbau, Staatssekretärin Nicole Steingaß (SPD), der frühere Landrat des Rhein-Lahn-Kreises und ehemalige Innenstaatssekretär Günter Kern (SPD) als Vor-Ort-Beauftragter und der Vertreter des erkrankten Landrates Pföhler, Horst Gies, teil.

Im Anschluss an den Besuch in der Verbandsgemeinde Altenahr finde eine Pressekonferenz um 14.00 Uhr in der Gemeinde Grafschaft statt, so die Staatskanzlei.