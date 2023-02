Cornelia Weigand ist seit einem Jahr Landrätin im Kreis Ahrweiler

per Mail teilen

Seit dem 18. Februar 2022 ist die parteilose Cornelia Weigand neue Landrätin im Kreis Ahrweiler. In ihrem ersten Jahr ging es vor allem um den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe.

Die erste Landratswahl nach der Flutkatastrophe endete am 23. Januar 2022 mit einer echten Überraschung. Die parteilose Cornelia Weigand war die eindeutige Siegerin im Kreis Ahrweiler, in dem traditionell die CDU den Landrat stellte. Als parteilose Bewerberin erhielt Weigand aber schon im ersten Wahlgang 50,2 Prozent der Stimmen und setzte sich so deutlich gegen den CDU-Kandidaten Horst Gies (28,2 Prozent) durch.

Weitere Kandidaten waren Christoph Schmitt (SPD), der als überparteilicher Kandidat angetreten war, sowie der parteilose Kandidat Axel Ritter. Nach ihrer Wahl sagte die neue Landrätin dem SWR, sie habe "Respekt vor der Aufgabe."

Weigand ist Nachfolgerin des langjährigen CDU-Landrates Pföhler

Cornelia Weigand wurde damit zur Amtsnachfolgerin von Jürgen Pföhler (CDU), der den Kreis Ahrweiler 21 Jahre lang geführt hatte. Er trat kurz nach der Flut zurück. Auf eigenen Antrag wurde er wegen Dienstunfähigkeit im Herbst 2021 vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Deshalb wurde die Landratswahl vor Ablauf seiner Amtszeit nötig. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt immer noch gegen Pföhler im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe.

Offener Brief an Bund und Land machte Weigand bekannt

Die Biologin Cornelia Weigand bekam nach der Flut bundesweite Aufmerksamkeit, als sie in einem offenen Brief an die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) einen Sonderbeauftragten auf Bundesebene für den Wiederaufbau des Ahrtals forderte.

Zu diesem Zeitpunkt war sie noch Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, die schwer von der Flut getroffen worden war. Auch ihr eigenes Haus hatte unter Wasser gestanden.

Cornelia Weigand: Klinken putzen in Berlin und Mainz

Bei ihrer Antrittsrede zur Amtseinführung am 18. Februar 2022 sagte Weigand sie wolle eine "schrittweise Wiederherstellung normaler Lebensverhältnisse" erreichen. Dieses Ziel ist im Ahrtal bislang nicht erreicht worden und Landrätin Weigand selbst geht davon aus, dass der Wiederaufbau noch jahrelang dauern wird.

Deshalb musste Cornelia Weigand zusammen mit den Bürgermeistern aus dem Ahrtal in ihrem ersten Jahr auch immer wieder Politiker in Berlin und Mainz davon überzeugen, dass die Menschen im Tal für den Wiederaufbau mehr Zeit und Personal brauchen.

Für den Wiederaufbau ändert sich im Kreishaus etwas: Weigand hat damit begonnen die Organisation in dem Haus umzubauen. Seit Anfang des Monats gibt es dafür einen neuen Fachbereich, der sich mit Aufbau und Nachhaltigkeit beschäftigt. Außerdem möchte Weigand den Katastrophenschutz im Kreishaus neu organisieren.

Kritik im Kreistag Ahrweiler

Gegenwind bekam Cornelia Weigand bei ihrer Arbeit aus dem Kreistag: Die Fraktionen von CDU, FDP und SPD haben sich zuletzt immer wieder darüber beklagt, dass die Landrätin zu wenig über die Fortschritte beim Wiederaufbau informieren würde. Die Grünen, die zweitgrößte Fraktion im Kreistag, sahen das aber nicht so.

Bürgermeister im Ahrtal sind unterschiedlicher Meinung

Auch der Ortsbürgermeister der kleinen Ortsgemeinde Schuld im Ahrtal, Helmut Lussi (CDU), hatte sich zuletzt kritisch zur Arbeit von Cornelia Weigand geäußert. Er sagte, er habe sich mehr Präsenz von ihr als Landrätin im oberen Ahrtal gewünscht. Weigand sei trotz Einladungen einiger Kollegen noch nicht persönlich vor Ort erschienen.

Es gibt aber auch positive Stimmen: Der ebenfalls parteilose Bürgermeister von Sinzig, Andreas Geron, sagte dem SWR, die Stadt arbeite an vielen Stellen gut mit dem Kreis zusammen - beispielsweise bei Projekten des Klimaschutzes oder auch der Gewässerwiederherstellung nach der Flutkatastrophe. Auch bei der Verlängerung der Fristen beim Wiederaufbau hätten die Kommunen gemeinsam mit dem Kreis ein wichtiges Ziel erreicht.

Der Bürgermeister der Gemeinde Grafschaft, Achim Juchem (CDU), lobte die Zusammenarbeit mit Landrätin Weigand vor allem mit Blick auf die Flutfolgen, die Belastungen durch den Krieg in der Ukraine sowie den bestehenden Fachkräftemangel. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Brohltal, Johannes Bell (FWG), nannte Weigand eine verständnisvolle Gesprächspartnerin.

Ihr Nachfolger in Altenahr, Dominik Gieler (CDU), bezeichnete sein Verhältnis zu Weigand als "normales Arbeitsverhältnis". Nach ihrer Wahl zur Landrätin kandidierte er parteilos für das Amt zum Verbandsbürgermeister. Auf Weigand angesprochen, teilte er dem SWR schriftlich mit: "Cornelia Weigand kennt meine Erreichbarkeiten und sie weiß, dass ich trotz meines vollen Terminkalenders, immer zu konstruktiven Gesprächen bereit bin." Diese habe es auch schon gegeben.

Das sagen die Bürger zu Weigands Arbeit

Wer sich im Tal umhört, bekommt von den Bürgerinnen und Bürgern immer wieder positive Rückmeldungen auf die Arbeit von Landrätin Weigand. Viele Menschen schätzen ihre unaufdringliche Art und würdigen ihren Einsatz. Sie wissen vor allem, dass der Wiederaufbau des Ahrtals immer weiter eine Mammutaufgabe ist.

Für Bernd Hiltel ist es noch zu früh, die Arbeit der Landrätin zu bewerten: "Ich kann nichts Schlechtes sagen, aber man muss abwarten. Es ist einfach zu kurz, um sich jetzt schon ein Urteil zu erlauben." SWR Bild in Detailansicht öffnen "Was ich gehört habe: Sie ist oft da, wenn irgendwo was los ist. Geht hin, hört zu und kümmert sich dann." Petra Roschek ist selbst nicht von der Flut betroffen gewesen, sagt aber, im Gespräch mit anderen höre sie viel Gutes über die Landrätin. SWR Bild in Detailansicht öffnen Hildegard Tracksdorf sagt ein Jahr nach der Wahl von Landrätin Cornelia Weigand: "Sie ist, glaube ich, eine leise Frau. Aber sie weiß schon, was sie will. Und ich denke, sie setzt das auch schon durch. Aber hier geht ja zur Zeit garnichts schnell. Und das kann man auch nicht erwarten." SWR Bild in Detailansicht öffnen Bei Sabrina Resch kommt Landrätin Cornelia Weigand gut an: "Wie sie in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, was sie gemacht hat, das fand ich positiv", sagt sie. SWR Bild in Detailansicht öffnen Taxifahrer Klaus-Dieter Schulz ist viel im Ahrtal unterwegs und sieht auch viel. Er bemerkt, das viel passiert, aber nicht so schnell, wie es sich viele Menschen erhoffen. Er ist insgesamt zufrieden mit Landrätin Weigand: "Ich finde schon, dass sie ihre Arbeit ordentlich macht. Wie es hinter den Kulissen aussieht, weiß man nicht. Nach den ganzen Tragödien und dem Theater, das hier gewesen ist, ist man froh, dass da jemand ist, der die Sachen auch anders anpackt," sagt er. SWR Bild in Detailansicht öffnen Dirk Müllenbruch würdigt den Einsatz der Landrätin, auch wenn er sich mehr Tempo beim Wiederaufbau wünschen würde: "Wir hatten ja schon gehofft, dass das ein bisschen schneller geht. Da haben wir schon den Eindruck, dass sie sich engagiert. Und das ist für uns ja auch wichtig. Denn so kann es auf Dauer nicht bleiben, wie es jetzt noch ist." SWR Bild in Detailansicht öffnen

Dazu kommt, dass Weigand für den gesamten Kreis Ahrweiler zuständig ist. Es gibt neben dem Wiederaufbau auch andere Themen, um die sich die Landrätin kümmern muss: Zum Beispiel die Schließung des Krankenhauses in Adenau und die Schließung der Gynäkologie und Geburtsstation im Krankenhaus in Bad Neuenahr.