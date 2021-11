Kaum Karnevalssitzungen an der Ahr

Im Flutgebiet an der Ahr haben fast alle Karnevalsvereine in dieser Session ihre Sitzungen abgesagt. Einzelne Vereine wollen lediglich auf Einladung von außerhalb mit kleinen Abordnungen ihres Hofstaates am Sitzungskarneval teilnehmen. Selbst eingefleischten Karnevalisten im Ahrtal sei noch nicht wieder nach Feiern zumute, sagt der Vorsitzende des Festausschusses Karneval Bad Neuenahr-Ahrweiler. Viele von Ihnen seien von der Flut selbst betroffen und müssten sich um ihre Häuser kümmern. Außerdem hätten die Wassermassen Veranstaltungs- und Übungsräume oder die gesamte Ausstattung mancher Vereine zerstört. So hat zum Beispiel die KG "Bunte Kuh" Walporzheim einen Schaden von 30.000 Euro zu beklagen. Die Ahrweiler Karnevals Gesellschaft hat für dieses Jahr alle Sitzungen abgesagt, plant aber drei Veranstaltungen für Januar und Februar im Kurpark.