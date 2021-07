per Mail teilen

Das Hochwasser der Ahr hat im Kreis Ahrweiler zu kaum vorstellbaren Verwüstungen geführt. Die Infrastruktur ist schwer beschädigt - etwa 30.000 Menschen seien ganz oder teilweise ohne Wasser, Strom oder Gas, so der Kreis.

Neben der großen Zahl an Toten und Verletzten im gesamten Kreis Ahrweiler zeigt sich langsam auch das ganze Ausmaß der Schäden in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Alleine die Aufräumungsarbeiten würden wohl mehrere Monate dauern, so die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler.

SWR extra Live am Sonntag Um 20:30 Uhr am Sonntag sendet SWR Aktuell Rheinland-Pfalz online und auf Facebook live ein SWR extra zur aktuellen Lage in den vom Hochwasser betroffenen Regionen.

Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser im Ahrtal

Bagger heben Autos an, die sich in den Gassen verkeilt haben, vor den Häusern stapeln sich Tische, Stühle und anderer zerstörter Hausrat. Anwohner wie Thomas Bähr schaufeln Schlamm aus ihren Häusern. "Das haben wir gerade erst gekauft", erzählt der Besitzer eines 300 Jahre alten Hauses.

Peter Geller wohnt direkt an der Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert. In seinem Hof wurde eine Tote angeschwemmt. Erst nach vielen Stunden seien die alarmierten Rettungskräfte gekommen, um die Leiche abzuholen. "Die kommen mit den Toten nicht nach", berichtete Geller am Samstag. Anwohner Karl-Heinz Conradt weiß von fünf Bekannten sicher, dass sie tot sind.

75 Personen arbeiten am Stromnetz

Das Strom- und Telefonnetz ist auch am Sonntag in vielen Orten noch ausgefallen. Frei liegende Stromleitungen gefährdeten die Menschen, warnt die Polizei. Allein die Wiederherstellung der Stromversorgung beansprucht laut Stadt einige Wochen, weil sämtliche Trafostationen und Kabelverteiler gereinigt, getrocknet und in Betrieb genommen werden müssen.

Vor Ort seien mehr als 75 Personen ausschließlich mit der Wiederherstellung des Stroms beschäftigt. Wie die Ahrtal-Werke als örtlicher Stromversorger mitteilte, werden sie von Unternehmen aus ganz Deutschland unterstützt.

Wiederaufbau der Gasleitung dauert wohl Monate

Der Energieversorger evm bezeichnete die Lage nach der Hochwasserkatastrophe im Kreis Ahrweiler als "dramatisch": Ein Unternehmenssprecher sagte, eine Gasleitung sei komplett gerissen.

Vermutlich müsse sie auf einer Länge von mehreren Kilometern neu gebaut werden. Das könne mehrere Monate dauern. Für die Bürger heiße das, dass sie möglicherweise längere Zeit nur kaltes Wasser haben und nicht warm duschen können - und im Herbst und Winter möglicherweise in einer kalten Wohnung sitzen. Die evm sucht nach eigenen Angaben nach einer Lösung. Möglicherweise könne man den Menschen mit Notaggregaten helfen.

Auch Trinkwasser fehlt an vielen Orten im Kreis Ahrweiler

Die Wasserversorgung im Kreis Ahrweiler ist nach wie vor nicht gesichert. Wie der örtliche Wasserversorger mitteilte, sind mittlerweile auch die Wasserhochbehälter von Gemeinden leergelaufen, die nicht vom Hochwasser betroffen waren - wie etwa der Hochbehälter von Reifferscheid. Die Hochbehälter müssten laut Versorger mit Wasser von außerhalb wieder befüllt werden. Das solle etwa über Tankfahrzeuge hergebracht werden. Außerdem sollen Wasseraufbereitungsanlagen organisiert werden und alte Brunnen reaktiviert werden.

Ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen sei auch das Abwasser-Kanalnetz, so die Stadt. Hier werde durch die Experten die Funktionsfähigkeit überprüft.

Brücken im Kreis Ahrweiler zerstört - Gebiet weiträumig umfahren

Durch das Hochwasser sind im Kreis Ahrweiler so gut wie alle Brücken über die Ahr zerstört worden. In Bad Neuenahr-Ahrweiler sei lediglich eine Brücke noch intakt, heißt es am Samstag. Viele liegen, wie zum Beispiel die Kurgartenbrücke, zerstört mitten im Fluss. Nach Angaben der Kreisverwaltung Ahrweiler plant die Einsatzleitung den Bau von Behelfsbrücken. Wann diese gebaut werden können, sei aber noch unklar.

Außerdem wurden viele Straßen teilweise sehr schwer beschädigt. Das Ahrhochwasser hat auch Uferbreiche in Bad Neuenahr-Ahrweiler an vielen Stellen mitgerissen und viele Straßenbeläge zerstört. Die Polizei bittet darum, die betroffenen Ortschaften nicht aufzusuchen und die Rettungswege für die Einsatzkräfte frei zu halten.