Der Weinbauverband Ahr erwartet eine sehr gute Weinlese in diesem Jahr. Die Trauben hätten eine hohe Qualität, sagte der Vorsitzende Hubert Pauly. Der Regen in den vergangenen Wochen hätte die Trauen wachsen lassen, so der Präsident des Weinbauverbandes Ahr. Die Mostgewichte seien hoch.

Die Winzer an der Ahr haben bereits den Frühburgunder und auch Sorten wie Portugieser und Müller-Thurgau gelesen. Nun beginnt nach Angaben des Weinbauverbandes die Spätburgunderlese - rund zwei Wochen früher als üblich. Die Winzer sind nach Angaben des Präsidenten des Weinbauverbandes Ahr schon morgens in den Weinbergen, um die Trauben möglichst kühl zu ernten und zu verarbeiten.