Gasleitung in Bad Neuenahr-Ahrweiler früher repariert als gedacht

Gasversorgung im Ahrtal

Nicht alle Orte im Ahrtal sind an das Gasnetz der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) angeschlossen. Nur im Unterlauf, etwa zwischen Walporzheim und Sinzig, konnten die Menschen im Ahrtal laut EVM überhaupt mit Gas aus einer zentralen Versorgungsleitung heizen. Im Oberlauf, in den Verbandsgemeinden Altenahr und Adenau, gab es auch vor der Flutkatastrophe keine flächendeckende Gasversorgung. Grund dafür ist laut Flächennutzungs- und Landschaftsplan der Verbandsgemeinde Altenahr die geringe Bevölkerungsdichte. Die Menschen haben in diesem Teil des Ahrtals hauptsächlich mit Heizöl, Holz, Strom oder mit Gas aus einem internen Netz mit Gastanks geheizt. Viele Heizöltanks aus den Gemeinden am Oberlauf der Ahr wurden bei der Flutkatastrophe zerstört.