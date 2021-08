Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen und ambulante Dienste, in denen als Folge der Unwetterkatastrophe Personalnot herrscht, können ab sofort Unterstützung bei einem Freiwilligenpool anfordern. Eine 2020 nach Ausbruch der Coronavirus-Pandemie eingerichtete Meldestelle der Landespflege für ehemalige Pflegekräfte, die zur zeitweisen Rückkehr in den alten Beruf bereit sind, wurde auf Einsätze in der Flutregion ausgeweitet. Bislang hätten sich bereits sechs Einrichtungen beim Land gemeldet, teilte das Mainzer Sozialministerium am Montag mit. Drei hätten auch bereits personelle Verstärkung erhalten.

Seit der Starkregenkatastrophe in der Nacht zum 15. Juli sind im Landkreis Ahrweiler zahleiche soziale Einrichtungen unbewohnbar, in Sinzig kamen zwölf Bewohner eines Behindertenwohnheims ums Leben, als das Erdgeschoss des Gebäudes innerhalb weniger Minuten überflutet wurde. Pflegeheime und ambulante Dienste in der Region müssen derzeit vielfach auf eigenes Personal verzichten , da die Mitarbeiter selbst von der Flut betroffen sind und sich um ihre zerstörten Wohnungen kümmern müssen. Die Evakuierung eines Teils der Heime führt zudem anderenorts zu erhöhtem Personalaufwand.

Neben dem Einsatz von freiwilligen Kräften aus dem Pool der Pflegekammer wird nach Angaben des Ministeriums aktuell auch geprüft, ob Auszubildende aus den Schulen für Gesundheitsfachberufe vorübergehend Arbeiten in den Unwettergebieten übernehmen können.