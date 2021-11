Erste Ausweich-Wohnflächen im Ahrtal bestimmt

per Mail teilen

Wer im flutgeschädigten Ahrtal sein Haus verloren hat oder nicht wieder mitten im Hochwasserrisiko-Gebiet bauen will, kann möglicherweise auf neu bestimmte Flächen ausweichen. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord hat nach eigenen Angaben die ersten insgesamt 5,7 Hektar in den Orten Altenahr, Ahrbrück und Rech dafür bestimmt. Für neun weitere Orte der Verbandsgemeinde Altenahr sowie für zwei Dörfer der Verbandsgemeinde Adenau prüfe die SGD Nord derzeit die Bestimmung von Ersatzflächen. Die Einleitung entsprechender Verfahren in Bad Neuenahr-Ahrweiler stehe ebenfalls unmittelbar bevor.