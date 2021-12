Einwohnerversammlung zur Flut wegen Corona online

In Bad Neuenahr-Ahrweiler finden die Einwohnerversammlungen zum Wiederaufbau an der Ahr jetzt vorübergehend im Internet statt. Grund seien die neuen Corona-Vorgaben, die seit dem 28.12.2021 gelten, teilte die Stadtverwaltung mit. In den Stadtteilen Heimersheim und Ehlingen werden die Einwohnerversammlungen am Dienstagabend veranstaltet, in Lohrsdorf und Green am Mittwochabend. Fragen und Anregungen können, nach Angaben der Stadt, während der Versammlungen telefonisch oder per E-Mail an die Verwaltung eingereicht werden. Wer nicht die Möglichkeit hat, die Livestreams zu schauen, kann die Sitzungen auf einem Bildschirm im Rathaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler verfolgen, muss aber die 3G-Regel einhalten.