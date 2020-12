Der Getränkekonzern Coca-Cola will nach eigenen Angaben in Bad Neuenahr-Ahrweiler nur noch knapp 70 Arbeitsplätze streichen. Das sind weniger als zunächst angekündigt. Wegen der geringeren Produktion von Mineralwasser-Getränken wollte das Unternehmen ursprünglich 80 der 320 Arbeitsplätze in Bad Neuenahr abbauen. Nach Angaben des Unternehmens bekommen die Mitarbeiter eine Abfindung. Der Konzern will im kommenden Februar die Marke „Apollinaris“ aus den Supermarktregalen nehmen. Dieses Mineralwasser soll nur noch in Gaststätten und Hotels verkauft werden.