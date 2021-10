Nach der Flut brauchen viele Menschen im Ahrtal Unterstützung: Ganz konkret im Alltag, aber auch bei seelischen Traumata. Die Caritas bietet deshalb unkomplizierte Hilfe an.

Silvia Plum ist Sozialarbeiterin bei der Caritas in Bad Neuenahr-Ahrweiler und koordiniert dort die Caritas-Fluthilfe, sie weiß daher um die Nöte der Menschen. Es sei vor allem wichtig zu klären: Was sind die konkreten Probleme? Wo genau brauchen die Menschen Hilfe - und welche Ansprechpartner können ihnen weiterhelfen? Doch das Wichtigste überhaupt sei, dass sie den ersten Schritt machen, ihre Hemmungen überwinden und sich melden - egal, worum es geht.

Silvia Plum: "Haben Sie keine Hemmungen, sich Hilfe zu holen"

Inzwischen suchten auch immer mehr Flutbetroffene im Ahrtal nach psychologischer Hilfe. Jetzt, wo langsam etwas mehr Ruhe einkehre, merkten viele erst, wie sehr die Hochwasserkatastrophe sie belaste. Silva Plum ermuntert und bestärkt sie dabei, sich Hilfe zu suchen, wenn "die Seele schlapp macht". Gerade für Kinder und Jugendliche sei das wichtig, aber auch für viele Helfer.

Caritas in Ahrweiler unterstützt bei der Suche nach Psychologen

Sie sagt, die zahlreichen Hilfsangebote in der Region seien deswegen nicht nur darauf ausgelegt, bei den materiellen Schäden zu helfen. So bietet etwa die Ehrenwall'sche Klinik in Ahrweiler eine Fluthilfe-Hotline an. Hier können Flutbetroffene sich sofort von Traumaspezialisten beraten und unterstützen lassen. Außerdem hat auch das Land Rheinland-Pfalz in einer Liste Anlaufstellen für Betroffene der Flutkatastrophe im Ahrtal erstellt, die dadurch seelisch belastet sind.