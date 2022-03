Bundeskanzler Scholz besucht Ahrbrück im Ahrtal

per Mail teilen

Am Nachmittag ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einem kurzen Besuch ins Ahrtal gekommen - in den kleinen Ort Ahrbrück. Dort macht er einen Rundgang und spricht mit Betroffenen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) macht sich am Dienstagnachmitag nach Angaben eines Regierungssprechers in Berlin einen Eindruck vom Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Begleitet wurde er dabei den Angaben zufolge unter anderem von Bundsinnenministerin Nancy Faeser (SPD), der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Cornelia Weigand, der parteilosen Landrätin des Kreises Ahrweiler.

Bundeskanzler Scholz (SPD) verschaffte sich am Dienstag bei einem Rundgang durch Ahrbrück ein Bild vom Stand des Wiederaufbaus im Ahrtal. SWR

Der Bundeskanzler ist kurz nach 16 Uhr nach Ahrbrück gekommen. Der Ort in der Verbandsgemeinde Altenahr war besonders schwer von der Flut getroffen. Nach seinem Rundgang durch den Ort und Gesprächen mit Hochwasserbetroffenen besucht Scholz den Angaben zufolge noch das Gelände der Firma Brohl Wellpappe in Ahrbrück.

Bundeskanzler besucht auch Brohl Wellpappe

Auf dem Areal des Unternehmens soll laut der Gemeinde ein neuer Ortsteil entstehen. Das sei dringend nötig, da in Ahrbrück viele Häuser nicht wieder aufgebaut werden könnten, die im Überschwemmungsgebiet standen.

Brohl Wellpappe hatte der Gemeinde das Gelände für den symbolischen Preis von einem Euro zum Kauf angeboten. Das Unternehmen habe die Produktion schon vor einiger Zeit an einen anderen Standort verlegt, teilte die Gemeinde mit. Auf dem Areal soll es neben neuen Wohnhäusern auch einen Sportplatz sowie Kitas und Geschäfte geben.

Scholz zuvor in Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen

Scholz war am Mittag in Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen eingetroffen. Auch hier hat er sich ein Bild von der Lage vor Ort und dem aktuellen Stand des Wiederwaufbaus gemacht. Die Stadt war bei dem Hochwasser stark zerstört worden.

In beiden Bundesländern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, hatte extremer Starkregen im Juli verheerende Überschwemmungen ausgelöst. In Nordrhein-Westfalen gab es 48 Tote, in Rheinland-Pfalz kamen 134 Menschen ums Leben.