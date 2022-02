Bei einem Brand in einem Hotel in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist am Donnerstagabend ein Sachschaden von rund einer viertel Million Euro entstanden. Laut Polizei war das Feuer in der ersten Etage ausgebrochen und hatte sich durch einen Lichtschacht bis ins Dachgeschoss ausgebreitet. Sechs Bewohner, die nach der Flut in dem Hotel untergekommen waren, mussten aus dem Gebäude gerettet werden. Einer erlitt eine Rauchvergiftung. Die Brandursache ist unklar.