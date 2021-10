Tiny Houses für Flut-Betroffene

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat 64 sogenannte Tiny Houses für Betroffene der Flut bestellt, die nach dem Hochwasser nicht mehr in ihren Häusern wohnen können. Die Tiny Houses sind laut Stadt etwa 34 Quadratmeter groß und haben ein Badezimmer, zwei Schlafzimmer, einen Wohn-/Essbereich mit Einbauküche und eine überdachte Terrasse. In den Häusern können bis zu fünf Personen ein Jahr lang wohnen. Laut Stadt gilt das Angebot für Menschen, deren Häuser nach der Flut nicht mehr bewohnbar sind oder die ihre Häuser über den Winter nicht heizen können. Die Kaltmieten und Nebenkosten seien dabei niedrig gehalten, um soziale Ungerechtigkeiten zu verhindern. Die Mieteinnahmen sollen laut Stadt gemeinnützig verwendet werden. Die Tiny Houses werden ab November auf dem Parkplatz des Schwimmbads in Bad Neuenahr aufgestellt, außerdem auch in den Stadtteilen Heimersheim und Ramersbach. Sie werden durch Spenden der Aktion "Deutschland hilft" finanziert.