Hilfe im Beratungsbus für traumatisierte Flut-Opfer

Nach der Flut im Ahrtal mit 133 Toten leiden sehr viele Anwohner unter starken psychischen Belastungen. Für sie gibt es für sie durch ein neues Beratungsangebot - in einem mobilen Bus.

Der umgebaute Bus mit zwei Büros und einer Spielecke soll nach Angaben der Kreisverwaltung ein Jahr lang im Hochwassergebiet an der Ahr unterwegs sein - an fünf Tagen pro Woche von morgens bis nachmittags.

Den Angaben zufolge beraten Experten etwa aus dem psycho-sozialen Bereich und der Jugendhilfe und bieten Betroffenen ihre Hilfe an. Ihr Angebot richtet sich etwa an Kinder und Jugendliche, Familien und Senioren, die unter den Folgen der Flut seelisch leiden.

Beratungsbus im Ahrtal an fünf Tagen in der Woche

Der mobile Beratungsbus hält an markanten Stationen in den betroffenen Orten im Ahrtal. Dort bieten dann Experten ihre kostenlose Hilfe an, versorgen die Menschen vor Ort mit Informationen oder Beratung zu allen Alltagsfragen. Das Projekt wird vor allem vom Kinderhilfswerk Plan International Deutschland unterstützt, welches auch die Kosten in Höhe von knapp 400.000 Euro trägt.

Das Projekt wird den Angaben zufolge wissenschaftlich begleitet. Bei der Sturzflut nach extremem Starkregen am 14. und 15. Juli sind weite Teile des Ahrtal zerstört worden.