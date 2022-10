per Mail teilen

Bei einem Unfall ist die Schranke eines Bahnübergangs in Bad Neuenahr-Ahrweiler zerstört worden. Die Anwohner ignorieren die Warnschilder und laufen trotz Lebensgefahr über die Gleise.

Am 19. Oktober war auf dem Bahnübergang in der Nordstraße im Stadtteil Bad Neuenahr eine Regionalbahn mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Laster war beim Rangieren in der kleinen Seitenstraße auf den Bahnübergang geraten und zwischen den sich senkenden Schranken eingeschlossen worden.

An Bahnübergängen kommt es immer wieder zu Unfällen

Bei dem Unglück wurde niemand verletzt, allerdings wurden eine Schranke und ein Warn-Blinklicht des Übergangs zerstört. Die Deutsche Bahn ließ daraufhin den Übergang mit rot-weißen Gittern absperren und stellte Warnschilder auf. Denn immer wieder kommt es an Bahnübergängen zu schweren Unfällen.

Anwohner brachen an dem Bahnübergang in Bad Neuenahr-Ahrweiler aber die Gitter auf und schoben sie zur Seite. Jetzt kann man dort regelmäßig Fußgänger und Radfahrer beobachten, die über die Schienen laufen, obwohl die Ahrtalbahn planmäßig fährt.

Laut Bahn kann die defekte Schranke erst im Dezember repariert werden

Die Deutsche Bahn erklärte auf Anfrage des SWR, der Bahnübergang ließe sich erst ab Dezember wieder reparieren. In der Antwort der Pressestelle der Deutschen Bahn heißt es: "Aufgrund der angespannten Marktlage kommt es zu Lieferverzögerungen des von uns bestellten Materials." Eine Anfrage des SWR zum illegalen Überqueren der Schienen hat das Unternehmen noch nicht beantwortet.

Bundespolizei fährt regelmäßig Streife in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Die Bundespolizei in Trier teilte mit, im Rahmen der routinemäßigen Streifenfahrten werde der Bahnübergang in der Nordstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler regelmäßig angefahren und man schaue dort nach dem Rechten. "Für die Sicherheit vor Ort und den ordnungsgemäßen Zustand der Absperrung ist aber allein die Bahn verantwortlich", erklärte der Sprecher des Bundespolizeiinspektion Trier, Stefan Döhn.

Der Sicherheitsdienst der Bahn müsse dafür sorgen, dass das illegale Überqueren der Schienen unterbleibt und es nicht weiter zu gefährlichen Situationen kommt.