Auto-Zulieferer ZF will nach Flut aus Bad Neuenahr-Ahrweiler wegziehen

Der ZF-Standort direkt an der Ahr kann nach Unternehmensangaben nicht sicher genug vor weiteren Hochwassern geschützt werden. Trotz des Wegzugs sollen die Arbeitsplätze in der Region bleiben.

Der neue, hochwassersichere Produktionsstandort soll nach Angaben des

Unternehmens in einem Umkreis von rund 50 Kilometern um Bad Neuenahr-Ahrweiler liegen. Die Arbeitsplätze sollen in der Region erhalten bleiben. Rund 280 ZF-Mitarbeiter bauen im Werk in Bad Neuenahr-Ahrweiler spezielle Ventile für Stoßdämpfer, etwa für Elektroautos.

Schon kurz nach der Flut hatte es Befürchtung gegeben, dass das ZF-Werk direkt an der Ahr keine Zukunft haben könnte. Damals hatte das Unternehmen sich nicht dazu geäußert, ob und wie es weitergeht. Das Hochwasser hatte im Juli meterhoch in den Produktions- und Lagerhallen gestanden und die Maschinen überflutet. Trotzdem habe man danach die Kunden dank der Unterstützung aus anderen europäischen ZF-Werken weitgehend beliefern können.

Autozulieferer ZF: Hochwasserrisiko an der Ahr ist zu groß

Unternehmenssprecher Florian Tausch sagte dem SWR, das Werk direkt an der Ahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler könne in den nächsten Jahrzehnten erneut von einem weiteren hohen Hochwasser betroffen sein. Das gehe aus den vorläufigen Überschwemmungsgebieten hervor, die das Land Rheinland-Pfalz festgesetzt hat. Danach verlaufe die Überschwemmungslinie momentan mitten durch das Werk an der Ahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das zeige, dass es in den kommenden Jahrzehnten erneut von einem Hochwasser wie dem im Juli betroffen sein könnte.

Das sind die vorläufigen Überschwemmungsgebiete Die Karten zu den neuen Überschwemmungsgebieten sind auf der Internetseite der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord einsehbar. Dort können Betroffene auch direkt ihre Wohnadresse eingeben und nachschauen, ob ihr Wohnhaus in einem Überschwemmungsgebiet liegt. Bei den Überschwemmungsgebieten handelt es sich um vorläufige Gebiete, denn die Modellrechnung für eine endgültige Festsetzung der Gebiete wird laut SGD mindestens ein Jahr dauern.

Bauliche Maßnahmen helfen nicht

Vor einem neuen Hochwasser wie dem im Juli könne man sich aber mit baulichen Maßnahmen nicht ausreichend schützen und müsse damit rechnen, dass die Produktion in Bad Neuenahr-Ahrweiler dann monatelang still liege, heißt es von ZF. Zudem sei der Betrieb stark von der umliegenden Infrastruktur, also von der Stromversorgung und den Zufahrtswegen, abhängig. Diese könnten bei einem erneuten sehr hohen Hochwasser wieder zerstört werden.

Produktion im ZF-Werk in Ahrweiler geht zunächst weiter

In einer Pressemitteilung heißt es, aus diesem Grund prüfe "aktuell kurzfristig verfügbare Optionen in einem Umkreis von rund 50 Kilometern um Ahrweiler." Bis zu einem Umzug werde die Produktion im ZF-Werk Ahrweiler fortgesetzt. Neue Montageanlagen werden demnach Anfang 2022 vor Ort in Betrieb genommen.

ZF hat nach eigenen Angaben bereits umfangreiche Maßnahmen eingeleitet, um die Gebäude- und Arbeitssicherheit zu gewährleisten und seinen Mitarbeitern in dieser Übergangszeit ein bestmögliches Arbeitsumfeld zu bieten. Das Unternehmen stehe in engem Austausch mit den Behörden.