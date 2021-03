per Mail teilen

Im Kreis Ahrweiler befürchten Weidetierhalter, dass Wölfe weitere Tiere reißen könnten. Der Kreisbauern- und Winzerverband Ahrweiler hat am Montag über ihre Probleme informiert. Anfang März hatte möglicherweise ein Wolf in Marienthal zwei Schafe gerissen. Es wäre bereits der dritte Wolfs-Nachweis im Kreis in weniger als einem Monat. Nach Angaben des Kreisbauern- und Winzerverband Ahrweiler werden die Spuren zurzeit von Tierärzten untersucht.

Schon Mitte Februar hatten Wölfe nach Angaben des Umweltministeriums in der Verbandsgemeinde Adenau und in Remagen im Kreis Ahrweiler zwölf Schafe getötet und weitere verletzt. Nach Angaben des Kreisbauern- und Winzerverbandes Ahrweiler sorgen sich die Weidetierhalter in der Region um ihre Schafe, Kälber, Ponys und Hühner.

Sie fordern deshalb bei weiteren nachgewiesenen Wolfs-Rissen, dass sie im gesamten Kreisgebiet vor Wölfen geschützt werden - etwa mit speziellen Zäunen. Zurzeit gehört nur die Verbandsgemeinde Adenau zu einer sogenannten Pufferzone, in der bereits seit zwei Jahren Schutz-Zäune gegen Wölfe vom Land gefördert werden.