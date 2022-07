Ahrflut: Bundeskanzler Scholz bei Gedenkfeier dabei

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am kommenden Donnerstag die Gedenkveranstaltung zur Flutkatastrophe in Bad Neuenahr-Ahrweiler besuchen. Er habe seine Teilnahme zugesagt, teilte die Staatskanzlei in Mainz mit. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung am 14. Juli im Kurpark soll an die 134 Toten der Flut im Ahrtal vor einem Jahr erinnert werden. Neben dem Bundeskanzler soll auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) daran teilnehmen. Zuvor hatte bereits Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) angekündigt, am Vormittag das Ahrtal zu besuchen.