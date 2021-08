In Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben nach der Flutkatastrophe noch immer etwa 20.000 Haushalte keinen Telefonanschluss. Das zu ändern dauere wohl noch Monate, teilte die Telekom mit. Es werde aber an alternativen Lösungen beispielsweise durch Mobilfunk gearbeitet. In stark betroffenen Gebieten wie dem Ahrtal will das Unternehmen angesichts der Zerstörungen direkt Glasfaser ausbauen.