Ein Nachbarschaftsstreit über Hundegebell ist in Bad Hönningen im Kreis Neuwied so sehr eskaliert, dass ein Mann laut Polizei mit einem Messer auf seinen Nachbarn losgegangen ist. Er soll ihm mit einem Taschenmesser in den Oberkörper gestochen haben. Das Opfer wurde dabei so schwer verletzt, dass es ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Tat ereignete sich laut Polizei bereits vor einer Woche, wurde aber erst am Montag bekannt gegeben.