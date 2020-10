In Bad Ems sollen Ehrenamtliche ältere Menschen fit fürs Internet machen. Als Lotsen sollen sie Senioren etwa zeigen, wie sie im Internet Informationen finden und digitale Dienste sicher nutzen können. Das Seniorenbüro „Die Brücke“ in Bad Ems sucht deshalb Ehrenamtliche, die an diesem Projekt mitarbeiten wollen. Wie der Rhein-Lahn-Kreis mitteilt, wurde das Seniorenbüro in Bad Ems als Standort für das bundesweite Projekt „Digital-Kompass“ ausgewählt. Es wird unter anderem von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen getragen und will Senioren helfen, dass auch sie das Internet nutzen können.