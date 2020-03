Der Medizintechnikhersteller Löwenstein Medical aus Bad Ems soll 6.500 Beatmungsgeräte für die Bundesregierung produzieren. Nach Angaben des Unternehmens ist der Großauftrag Ende vergangener Woche eingegangen.

Die Beatmungsgeräte sollen bereits in den kommenden drei Monaten an die Bundesregierung ausgeliefert werden. Diese wolle sie dann über die Gesundheitsministerien der Länder an Krankenhäuser und andere medizinische Zentren verteilen, sagte eine Sprecherin des Bad Emser Unternehmens Löwenstein Medical dem SWR. Die Geräte würden dort unter anderem zur Beatmung von Patienten benötigt, die schwer an Corona erkrankt sind.

Produktion wird ausgeweitet

Um den Großauftrag in so kurzer Zeit abzuarbeiten, will Löwenstein Medical die Produktion an seinen Standorten in Bad Ems und Neuhäusel verdoppeln. Dort beschäftigt das Unternehmen rund 800 Mitarbeiter. Es gehört nach eigenen Angaben zu den weltweit größten Herstellern von Beatmungsgeräten.