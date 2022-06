Feuerwehr rückt aus wegen Minibar

Polizei und Feuerwehr sind am Mittwochabend in Bad Ems zu einem Großeinsatz ausgerückt. Grund dafür war der Austritt von Ammoniak aus einer Hotel-Minibar. Zunächst sei unklar gewesen, woher der Ammoniak-Geruch komme, teilte die Polizei mit. Deswegen wurde das Hotel in Bad Ems mit insgesamt 24 Personen evakuiert. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt. Polizei und Feuerwehr waren mit mehr als 120 Kräften vor Ort. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass das Gas aus einer defekten Minibar in einem Hotelzimmer ausgetreten war. Ammoniak hat einen stechenden Geruch und kann zu Reizungen der Atemwege führen. Verletzt wurde niemand.