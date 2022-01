Udo Rau will neuer Landrat im Rhein-Lahn-Kreis werden

per Mail teilen

Die CDU und die Freien Wähler im Rhein-Lahn-Kreis haben ihren gemeinsamen Kandidaten für die kommende Landratswahl vorgestellt. Der Christdemokrat Udo Rau soll demnach den langjährigen SPD-Landrat Frank Puchtler beerben. Offiziell nominiert werden soll der 53-jährige ehemalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nassau am 21. Januar. Landrat Frank Puchtler hatte Ende letzten Jahres überraschend bekanntgegeben, dass er bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten will. Die SPD hat bereits Jörg Denninghoff als Kandidaten für den Posten des Landrats nominiert. Die Wahl findet am 13. März statt.