per Mail teilen

In der Verbandsgemeinde Bad Breisig ist Marcel Caspers zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Nach dem vorläufigen Endergebnis erhielt der parteilose Einzelkandidat 65,8 Prozent der abgegebenen Stimmen. Damit tritt er die Nachfolge des langjährigen Amtsinhabers Bernd Weidenbach an. Herausforderer Sebastian Goerke von der SPD erreichte 34,2 Prozent. Der 34-jährige Verwaltungsfachmann Caspers gehört keiner Partei an, er wurde aber von der CDU und der FDP unterstützt. Die Wahlbeteiligung lag bei 35,8 Prozent.