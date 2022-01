Die Verbandsgemeinde Bad Breisig will 1,8 Millionen Euro in Lüftungsanlagen in Schulen und Kitas investieren. Das hat die Verwaltung der Verbandsgemeinde mitgeteilt. Damit soll die Kinderbetreuung und der Präsenzunterricht in den Schulen trotz der Corona-Pandemie aufrechterhalten werden. Den Großteil des Geldes muss die Verbandsgemeinde nach eigenen Angaben nicht selber zahlen, da der Bund 1,4 Millionen Euro übernimmt.